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Участие в Международном форуме «Мы вместе» приняли более 180 волонтеров Москвы

  /   Обновлено: 07 декабря 2021 21:04
Общество
Участие в Международном форуме «Мы вместе» приняли более 180 волонтеров Москвы
gov.spb.ru  /  Администрация Санкт-Петербурга

Москва, 7 декабря. Международный форум «Мы вместе» прошел в Москве при участии волонтеров из 85 регионов страны и других государств. Столицу представляли более 180 активных добровольцев.

Волонтеры продемонстрировали работу штаба всероссийской акции #МыВместе на стенде «Столица добрых дел — Москва». Они показали, как принимаются и обрабатываются обращения горожан, как проводится инструктаж добровольцев, сообщили на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Поддержку в подготовке и проведении форума оказали больше 600 волонтеров столицы. Они встречали участников в аэропортах, помогали им разместиться в гостиницах, получить аккредитацию и сориентироваться на мероприятии... Всего же форум объединил тысячи представителей социально ориентированных НКО и волонтерских организаций», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Программа форума включала мастер-классы, квизы, открытые встречи и дискуссии. Волонтеры обсудили животрепещущие вопросы развития добровольческого движения и приняли участие в мероприятии ко дню 80-летия Битвы за Москву.
Президент России Владимир Путин в Международный день добровольцев принял участие в церемонии вручения премии «Мы вместе».

Глава государства объявил победителя в номинации «Волонтер года». Им стал врач-педиатр, заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский.

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