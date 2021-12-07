Путин и Собянин приняли участие в открытии участка БКЛ в Москве

Москва, 7 декабря. Запуск участка Большой кольцевой линии метро (БКЛ) состоялся в Москве. В нем принял участие президент РФ Владимир Путин и мэр города Сергей Собянин.

Мероприятие прошло в режиме видео-конференц-связи. В общей сложности на новом участке БКЛ открылось 10 станций метро.

«Всех поздравляю с этим событием и этим успехом. Новые станции БКЛ заметно улучшат транспортную доступность на западе и юге Москвы», — заявил Путин.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что свыше 65% станций Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена будет достроено до конца 2021 года.