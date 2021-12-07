Полицейский рассказал, как задержал стрелка в московском МФЦ

Москва, 7 декабря. Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев задержал вооруженного мужчину, расстрелявшего людей в московском МФЦ. Страж порядка рассказал подробности спецоперации.

Силовик, находясь на работе, услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки. Он выбежал и увидел, как МФЦ покидал гражданин с оружием. Офицер решил задержать его и побежал за ним.

«Увидел у него на поясе нож и огнестрельное оружие. Я не дал ему воспользоваться этим оружием, обезвредил его и дождался помощи», — сказал Домолаев.

Напомним, что злоумышленник застрелил двух человек, четырех пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. Сейчас их оперируют.