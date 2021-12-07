Устроившего стрельбу в московском МФЦ отправят на психолого-психиатрическую экспертизу

Москва, 7 декабря. Злоумышленник открыл огонь в здании столичного МФЦ «Рязанский». На данный момент он задержан. Подозреваемый будет направлен на психолого-психиатрическую судебную экспертизу для оценки состояния.

По версии следствия, 45-летний мужчина зашел в помещение МФЦ и начал стрельбу. Двое человек погибли на месте. Еще двум, среди которых ребенок, потребовалась медицинская помощь. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Незаконный оборот оружия».