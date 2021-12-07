Колокольцев представит к награде полицейского, обезвредившего стрелка в московском МФЦ

Москва, 7 декабря. Старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, который задержал стрелка в МФЦ на юго-востоке столицы, представят к государственной награде. Такое решение принял глава МВД Владимир Колокольцев, сообщает Telegram-канал «112».

Напомним, что инцидент произошел сегодня. Открывший огонь по людям мужчина находился в невменяемом состоянии. Жертвами стрелка стали два человека, еще четверо пострадали и находятся в тяжелом состоянии.

Сейчас злоумышленник задержан. Причины стрельбы остаются пока неизвестными, однако предварительно установлено, что нападение было запланированным.