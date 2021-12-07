Методист дагестанского вуза пострадала при стрельбе в московском МФЦ

Москва, 7 декабря. При стрельбе в МФЦ на юго-западе столицы были ранены четыре человека. Одной из пострадавших оказалась методист факультета иностранных языков дагестанского университета, сообщил источник ФАН.

По словам собеседника, Зайнаб Т. окончила факультет прикладной информатики в экономике ДГУНХ в Дагестане. Позднее освоила профессиональную работу с программным обеспечением АСУ «Спрут». Информации о характере ее травм и степени их тяжести пока не поступало.

Напомним, что инцидент произошел сегодня. В результате стрельбы погибли два человека, четверо пострадали. Злоумышленника удалось оперативно задержать, возбуждено уголовное дело.