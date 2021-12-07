Сотрудник ГБУ «Жилищник» пострадал при стрельбе в московском МФЦ

Москва, 7 декабря. Несколько человек пострадали в результате стрельбы в здании МФЦ. Источник ФАН рассказал, кто получил ранения.

В том же доме, где располагается МФЦ, находится ГБУ «Жилищник». Сотрудник этого учреждения зашел в МФЦ и повстречался с преступником. Кроме того, пулевые ранения получили мужчина с ребенком.

Напомним, что задержанный открыл стрельбу после замечания о необходимости надеть маску. Он застрелил двух человек. Согласно предварительным данным, стрелявшего зовут Сергей Г., ему 45 лет.