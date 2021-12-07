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«Желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлили из-за гололедицы

Общество
«Желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлили из-за гололедицы
Агентство городских новостей Москва  /  Зыков Кирилл

Москва, 7 декабря. Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 8 декабря. Причиной тому послужила обильная гололедица, сообщается на прогностической карте на портале учреждения.

Предупреждение о гололедице в столице и МО ранее действовало до 12:00 среды. Синоптики также предупреждали о сильных порывах ветра.

«"Желтый" — погода потенциально опасна», — следует из сообщения Гидрометцентра.

Предупреждение о гололедице в Москве и Подмосковье распространяется до 22:00 среды, 8 декабря. Всех жителей столицы просят быть предельно аккуратными на улицах.

Во вторник, 7 декабря, москвичам пообещали сильнейший снегопад за всю послевоенную историю. Столица может установить новый рекорд по количеству выпавших осадков, сообщили в центре погоды «Фобос».

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погода москва подмосковье гидрометцентр
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