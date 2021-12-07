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Движение поездов на линии метро в Москве остановлено из-за упавшего на пути пассажира

Происшествия
Движение поездов на линии метро в Москве остановлено из-за упавшего на пути пассажира
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москва, 7 декабря. Поезда в московском метрополитене прекратили следование от станции «Щелковская» до «Партизанской» на Арбатско-Покровской линии (3) из-за человека на путях. Соответствующее заявление сделали на странице столичного Дептранса в соцсети.

Представители ведомства сообщили, что на обратном направлении вагоны едут с увеличенными интервалами. Обстоятельства происшествия с пассажиром на данный момент неизвестны.

На месте работают сотрудники метрополитена. Всех гостей московской подземки просят проявлять осторожность при входе и на выходе из вагонов.

В середине ноября на пути в столичном метрополитене выпрыгнул пассажир. Ему на помощь кинулся человек, в результате чего мужчине удалось выжить, но его спаситель погиб. Несмотря на это, прыгнувший первым пассажир впоследствии скончался от полученных травм.

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москва метрополитен поезда дептранс
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