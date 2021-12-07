Люди с оружием предприняли попытку выселить семью из московской квартиры

Москва, 7 декабря. Вооруженные люди в составе небольшой группы попытались ворваться в чужую квартиру в Москве и выселить семью с ребенком из нее.

Потерпевший глава семейства дал интервью телеканалу РЕН ТВ. По его словам, поздно вечером раздался звонок в дверь. На лестничной клетке находились пять человек, среди которых двое в камуфляже и с оружием в руках.

«Для меня это бандиты с оружием. Пришли ко мне, у меня тут жена, ребенок маленький. Естественно, мы вызвали сотрудников полиции, потому что мне угрожают и моей семье», — рассказал мужчина.

Правоохранительные органы нашли этих людей. Они утверждают, что в коммунальной квартире есть квадратные метры, которые принадлежат им. По словам жильцов, это уже не первый подобный случай.

«Тут есть опечатанные комнаты, на которые претендует моя семья. Мы планируем их получить, так как уже несколько лет стоим в очереди. И они засуетились, видимо, хотят эти комнаты себе забрать», – предположил потерпевший.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила запретить выселять семью с детьми из единственного жилья вне зависимости от ситуации. По ее словам, за последние девять месяцев количество жалоб о нарушении жилищных прав граждан увеличилось вдвое.