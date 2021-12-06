Женщина погибла под колесами автомобиля на Ленинградском шоссе в Москве

Москва, 6 декабря. Женщина пыталась пересечь проезжую часть в неположенном месте на Ленинградском шоссе и была насмерть сбита проезжающим мимо автомобилем. Об этом сообщили в московском отделении ГИБДД.

Инцидент произошел вечером недалеко от 63-го дома. Водитель Ford, двигаясь в левой полосе, совершил наезд на женщину. Автомобилист остался на месте происшествия.

«Примерно в 20:00 на Ленинградском шоссе у дома 63 водитель автомобиля Ford, двигаясь в сторону центра, совершил наезд на женщину, которая пыталась пешим порядком пересечь проезжую часть», — говорится в сообщении правоохранителей.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку в связи с ДТП. Выясняются причины и обстоятельства, которые привели к гибели пешехода.

Недавно автомобиль Volkswagen Polo врезался в опору наружного освещения на одной из дорог Новосибирска. Водитель погиб на месте от полученных травм.