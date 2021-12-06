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Возгорание площадью 800 квадратных метров произошло на юге Москвы

Происшествия
Возгорание площадью 800 квадратных метров произошло на юге Москвы
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Москва, 6 декабря. Спасатели тушат пожар на юге Москвы. В столице загорелся ангар на площади 800 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

Спасатели продолжают бороться с огнем. Информация о пострадавших не приводится.

По данным МЧС, пожар произошел в ангаре на складе игрушек и товаров народного потребления. Здание одноэтажное и стоит отдельно от прочих построек, поэтому угроза распространения пламени на другие постройки отсутствует.

«Поступила заявка, что на Нагорном проезде горит ангар площадью 20 на 40 метров. Возгорание происходит по всей площади строения», — рассказал источник ТАСС в экстренных службах.

Недавно в Омске загорелось маршрутное такси, в котором находились 12 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. Автомобиль выгорел полностью.

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пожар москва мчс ангар
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