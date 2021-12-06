Синоптик Тишковец спрогнозировал снег в Москве в ближайшие дни

Москва, 6 декабря. Снежная погода ожидается в Москве на протяжении ближайших дней, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Серьезное ухудшение погодных условий ожидается в ближайшие дни в Москве. К примеру, уже 7 декабря в российской столице пройдет сильнейший за всю послевоенную историю снегопад, отметил Тишковец.

«Снег пройдет в Москве и Московской области. Везде», — цитирует его Общественная Служба Новостей.

Метеоролог также добавил, что неопределенная погода сохранится в городе еще какое-то время. Однако к концу недели в Москве на непродолжительное время может выйти солнце.

Недавно Евгений Тишковец спрогнозировал климатические условия, которые ожидаются зимой в Москве. Он отметил, что погода в столице России пойдет по сценарию «теплого сэндвича». Это означает, что декабрь и февраль будут теплыми, а январь — холодным.