Синоптик Тишковец спрогнозировал снег в Москве в ближайшие дни 06 декабря 2021 20:53 Общество Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко Москва, 6 декабря. Снежная погода ожидается в Москве на протяжении ближайших дней, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Вернуться назад Елена Иванова Публикации: 17675 Подписаться Все новости / Общество / Синоптик Тишковец спрогнозировал снег в Москве в ближайшие дни снег синоптик тишковец Комментировать Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину? Написать Новости партнеров