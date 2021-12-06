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Москвичей предупредили о сильнейшем за послевоенную историю снегопаде во вторник

Общество
Москвичей предупредили о сильнейшем за послевоенную историю снегопаде во вторник
pixabay.com

Москва, 6 декабря. Серьезное ухудшение погодных условий ожидается на территории Москвы 7 декабря, сообщили синоптики центра погоды «Фобос».

Согласно данным метеорологов, во вторник в российской столице ожидается сильнейший снегопад за всю послевоенную историю. Город может побить рекорд по количеству выпавших осадков, сообщает РИА Новости.

Снегопад начнется в ночь с понедельника на вторник, своего пика он достигнет в период с 9:00 до 15:00. В это время видимость на дорогах ухудшится до 500-1000 метров.

Недавно ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал климатические условия, которые ожидаются зимой в Москве. Он отметил, что погода в столице России пойдет по сценарию «теплого сэндвича». Это означает, что декабрь и февраль будут теплыми, а январь — холодный.

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снегопад город фобос
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