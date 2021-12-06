Самый дорогой деревянный дом Подмосковья оценили в 25 млн долларов

Москва, 6 декабря. Средняя стоимость деревянных домов, проданных на рынке элитного загородного жилья Подмосковья, достигла 1,8 млн долларов в 2021 году. Это вдвое больше, чем годом ранее, говорится в отчете агентства элитной недвижимости Tweed.

Самый дорогой деревянный дом был реализован за 25 млн долларов. Это резиденция под ключ общей площадью 2 тысячи квадратных метров, расположенная на участке в 2 гектара в коттеджном поселке на Новой Риге.

Согласно данным аналитиков, доля деревянных домов в общем объеме элитного предложения в Московской области немного превышает 6%. За год она почти не изменилась. Цены на такое жилье в регионе сейчас находятся в диапазоне от 350 тыс. до 14 млн долларов за лот. При этом половина домов представлена в бюджете до 1,5 млн долларов.

Средняя цена особняка в центре Москвы доходит до 500 млн рублей. Такие данные ранее представила консалтинговая компания Knight Frank.