Власти Москвы направили свыше 17 млрд рублей на поддержку среднего и малого бизнеса

Москва, 6 декабря. Малый и средний бизнес столицы получил правительственную поддержку на сумму свыше 17 млрд рублей. По словам вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной, в программу помощи входят выплаты и поручительства по кредитам. Об этом сообщает ТАСС.

Около 28 тыс. столичных компаний получили субсидии, гранты и поручительства по кредитам. Это на 14 тыс. больше, чем в прошлом году. Сумма поддержки бизнеса тоже выросла и превысила 34 млрд рублей.

В поддержку малого и среднего бизнеса вошло субсидирование до 8% ставки по кредитам. Кроме этого столичное правительство утвердило новую программу льготного кредитования для начинающих бизнесменов. На эти цели выделено 5 млрд рублей.

Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса действует в Москве с мая 2020 года. Получить кредит на льготных условиях смогут и крупные работодатели. Москва предлагает субсидии на кредитные ставки для тех организаций, где работают более 250 человек и где годовая выручка составляет около 2 миллиардов рублей.