Известный журналист-знаток столичных ресторанов Быков скончался в Москве

Москва, 6 декабря. Приятели московского журналиста Василия Быкова сообщили в соцсетях о его смерти. Он считался авторитетным обозревателем баров и ресторанов столицы. Причина летального исхода не названа.

Один из друзей покойного отметил, что знал его около 20 лет. В течение четырех лет они работали в журнале. Автор комментария назвал Быкова веселым и легким человеком. Журналист действительно наслаждался жизнью.

Другая пользовательница рассказала, что обозреватель знал очень множество историй, касающихся гастрономической жизни и обладал «острым» глазом».

Быков до кончины занимал должность главреда в журнале Royal Chees, сообщил канал РЕН ТВ.