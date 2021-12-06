Арендаторы сняли на Новый год почти все свободные дома Подмосковья

Москва, 6 декабря. Дефицит свободных для аренды домов образовался в Московской области на период новогодних праздников, пишет РИА Новости со ссылкой на участников рынка.

По данным агентства, спрос на аренду загородной недвижимости на Новый год вырос по сравнению с прошлым годом на 15%. Риелторы отмечают, что сейчас в Подмосковье доступны лишь единицы объектов, в связи с чем большим компаниям приходится искать варианты в удаленных частях области.

Специалисты фиксируют не только ажиотажный спрос, но и рост цен. Так, средняя стоимость аренды дома или коттеджа при бронировании в последней декаде ноября оказалась на 16% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Не исключено, что собственники недвижимости еще поднимут ставки ближе к Новому году. Как ожидают риелторы, стоимость аренды может прибавить 15-20% к текущей цене.

Аналитики компании Savills ранее озвучили стоимость всего жилья на территории Москвы. Они отмечают, что только за этот год количество жилых квадратных метров увеличилось на 5,2 млн, стоимость которых составляет 1,5 трлн рублей.