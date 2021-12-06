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Музыкант групп «Сплин» и «Колибри» Олег Эмиров умер в 51 год

  /   Обновлено: 06 декабря 2021 10:26
Общество
Музыкант групп «Сплин» и «Колибри» Олег Эмиров умер в 51 год
pixabay.com  /  Free-Photos

Москва, 6 декабря. Композитор, аранжировщик и саунд-продюсер Олег Эмиров скончался в Москве. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Печальным известием в своем официальном аккаунте поделилась группа «Колибри», где Олег играл на клавишных. Время и место похорон пока неизвестны.

Музыкант Олег Эмиров окончил музыкальную школу при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова в 1988-м году. Учился в канадском колледже при филфаке ЛГУ имени Жданова.

Эмиров был первым композитором на российском телевидении, который находился в штате телеканала НТВ. Он является автором музыки к таким передач, как «Намедни», «Школа злословия», «Утро на НТВ» и т.д. Композитор участвовал в создании альбомов «Резонанс. Часть 1» группы «Сплин» и «Выше осени» и «Журнал живого» Tequilajazzz.

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