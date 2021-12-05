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Полицейские задержали на «Профсоюзной» в Москве неадекватного «зайца»

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 23:50
Происшествия
Полицейские задержали на «Профсоюзной» в Москве неадекватного «зайца»
pixabay.com

Москва, 5 декабря. Мужчина задержан на станции московского метро «Профсоюзная» за проникновение в тоннель метрополитена.

Сообщение о проникновении поступило в полицию в 19:15 воскресенья. Мужчина спрыгнул с платформы и скрылся в тоннеле.

Сейчас движение поездов было остановлено. Прибывшие на место полицейские задержали 24-летнего молодого человека в неадекватном состоянии. По предварительным данным, он забрался в полость гофры сцепки вагонов одного из составов.

Молодого человека доставили в комнату полиции. Сейчас проводится разбирательство в связи с произошедшим.

Ранее стало известно, что в воскресенье движение электропоездов на Калужско-Рижской линии метро Москвы было остановлено. Причиной остановки стал залезший на крышу одного из вагонов хулиган.

Около месяца назад департамент транспорта Москвы сообщил, что движение на Таганско-Краснопресненской линии остановили из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции «Сходненская». Об этом информирует RT.

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москва метро профсоюзная
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