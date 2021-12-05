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«Уфа» вдевятером проиграла «Динамо» в гостевом матче РПЛ

Спорт
«Уфа» вдевятером проиграла «Динамо» в гостевом матче РПЛ
ТАСС  /  Красильников Станислав

Москва, 5 декабря. Московское «Динамо» дома обыграло футбольный клуб «Уфа» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе «Динамо» и завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Сандро Шварца.

Авторами голов стали полузащитники Денис Макаров и Арсен Захарян. На шестой минуте главный арбитр встречи удалил нападающего уфимцев Вячеслава Кротова, а на 36-й гости остались вдевятером — прямую красную карточку получил защитник Эгаш Касинтура.

В турнирной таблице чемпионата страны «Динамо» располагается на второй строчке, набрав 35 очков и отставая на два балла от лидирующего петербургского «Зенита». В следующем туре «динамовцы» на своем поле сыграют с сине-бело-голубыми 12 декабря, «Уфа» в гостях встретится со столичным «Локомотивом».

Напомним, подопечные Сергея Семака в матче 17-го тура РПЛ упустили очки, сыграв вничью с «Ростовом» на «Газпром Арене» — 2:2.

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