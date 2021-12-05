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Гол хавбека Эванса Кангвы принес «Арсеналу» гостевую победу над «Химками»

Спорт
Гол хавбека Эванса Кангвы принес «Арсеналу» гостевую победу над «Химками»
wikipedia.org  /  Екатерина Лаут - soccer.ru / CC BY-SA 3.0

Москва, 5 декабря. Тульский «Арсенал» в гостях победил подмосковные «Химки» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Арене Химки» и завершилась со счетом 2:1.

На 36-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота туляков, который благополучно реализовал хавбек «Химок» Резиуан Мирзов. Во втором тайме полузащитник «Арсенала» Зурико Давиташвили сравнял счет, ассистентом выступил Кингс Кангва. На 87-й минуте победный гол забил полузащитник Эванс Кангва. В концовке встречи арбитр удалил защитника подмосковного клуба Брайана Идову.

«Арсенал» набрал 19 очков и улучшил свою позицию, поднявшись на 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Игоря Черевченко идут на последней строчке.

Напомним, в конце октября этого года «Химки» и Черевченко расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, однако спустя три недели российский специалист вернулся на пост наставника подмосковного клуба.

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футбол химки арсенал рпл
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