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Синоптик Тишковец заявил, что зима в Москве пойдет по сценарию «теплого сэндвича»

Общество
Синоптик Тишковец заявил, что зима в Москве пойдет по сценарию «теплого сэндвича»
pixabay.com

Москва, 5 декабря. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал климатические условия этой зимой в Москве.

Синоптик отметил, что погода в столице России пойдет по сценарию «теплого сэндвича». Это означает, что декабрь и февраль будут теплыми, а январь ожидается холодный, передает РИА Новости.

«Но вот январь — середина «сэндвича» — может оказаться для жителей средней полосы России морозным», — подчеркнул синоптик.

Тишковец отметил, что температура воздуха в первый и последний месяц зимы будет находиться в районе +1...+3 градусов. Во втором зимнем месяце отрицательные отклонения температуры от нормы достигнут −1...−3 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о резком потеплении в Красноярском крае. По словам эксперта, температура в регионе будет значительно выше нормы.

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погода прогноз тишковец
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