Юношеские хоккейные команды «Витязь» и «Лидер» подрались после матча в Подмосковье

Москва, 5 декабря. Хоккеисты юношеских команд подольского «Витязя» и «Лидера» из Ивантеевки устроили драку после матча.

Подростки подрались на скамейке запасных. Некоторые получили травмы, рассказали родители юных хоккеистов, которые стали свидетелями конфликта, сообщает «Подъем».

«Игра транслировалась на YouTube. Решения будут приниматься в соответствии с регламентом соревнования. Там все наказания прописаны. Решения направляются по школам непосредственно», — прокомментировали произошедшее в Федерации хоккея Московской области.

Ранее стало известно расписание игр российской сборной по хоккею на Олимпиаде в Пекине. Все матчи состоятся в период с 9 по 12 февраля 2022 года.