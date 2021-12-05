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Юношеские хоккейные команды «Витязь» и «Лидер» подрались после матча в Подмосковье

  /   Обновлено: 05 декабря 2021 15:44
Спорт
Юношеские хоккейные команды «Витязь» и «Лидер» подрались после матча в Подмосковье
pixabay.com  /  PD

Москва, 5 декабря. Хоккеисты юношеских команд подольского «Витязя» и «Лидера» из Ивантеевки устроили драку после матча.

Подростки подрались на скамейке запасных. Некоторые получили травмы, рассказали родители юных хоккеистов, которые стали свидетелями конфликта, сообщает «Подъем».

«Игра транслировалась на YouTube. Решения будут приниматься в соответствии с регламентом соревнования. Там все наказания прописаны. Решения направляются по школам непосредственно», — прокомментировали произошедшее в Федерации хоккея Московской области.

Ранее стало известно расписание игр российской сборной по хоккею на Олимпиаде в Пекине. Все матчи состоятся в период с 9 по 12 февраля 2022 года.

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подмосковье хоккей драка
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