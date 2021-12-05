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Австрийский бизнес увеличил инвестиции в экономику Москвы на 200 млн долларов

Экономика
Австрийский бизнес увеличил инвестиции в экономику Москвы на 200 млн долларов
pixabay.com

Москва, 5 декабря. Объем накопленных прямых инвестиций от австрийского бизнеса в Москве вырос за последний год на 200 млн долларов и составил 3,4 млрд, говорится в сообщении на сайте мэра российской столицы.

По данным Центробанка РФ, на 1 апреля текущего года доля австрийских компаний среди инвесторов составила 1,4%. Бизнесмены из Австрии ведут на территории Москвы коммерческую и инвестиционную деятельность. Например, крупный строительный концерн Европы и фармацевтический холдинг имеют в городе свои представительства. Кроме того, в столице открыта штаб-квартира дочерней компании крупной австрийской банковской группы, напомнили в мэрии.

Власти города также указали на перспективы австрийского рынка для московских компаний. Так, с января по сентябрь 2021 года экспорт из Москвы в Австрию вырос на 88,8% и составил 1,8 млрд долларов. Импорт из Австрии увеличился на 19,4%, до 935,5 млн долларов.

Москва в этом году существенно нарастила экспорт высокотехнологических товаров. Как ранее сообщили в мэрии, только за семь месяцев поставки за рубеж составили 15,9 млрд долларов.

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австрия москва инвестиции
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