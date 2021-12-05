Собянин оценил сроки перехода Москвы на беспилотный транспорт

Москва, 5 декабря. Беспилотники станут в столице повседневным городским транспортом в 2030 году. Такое заявление мэр Москвы Сергей Собянин сделал в Дубае в ходе Всемирной выставки «Экспо-2020».

Представляя заявку российской столицы на проведение «Экспо-2030», чиновник отметил, что с 2022 года в отдельных зонах Москвы будет разрешена не только тестовая, но и коммерческая эксплуатация беспилотных такси. И уже к 2030 году беспилотный транспорт станет обычным городским стандартом.

В настоящий момент Москва является лидером в мире по динамике развития каршеринга, добавил мэр. По его словам, на улицах города работает уже более 30 тысяч машин.

«В целом за последние годы московский транспорт сделал громадный шаг вперед, но мы не останавливаемся на достигнутом, наша цель — создать одну из лучших транспортных систем мира», — подчеркнул Собянин.

Беспилотные курьеры «Почты России» способны изменить городскую логистическую среду. Таким мнением поделился глава Межрегиональной ассоциации курьерских служб Александр Митюков.