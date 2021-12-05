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Вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей появились на московском рынке труда в декабре

Экономика
Вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей появились на московском рынке труда в декабре
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 декабря. Москвичам в декабре 2022 год стали доступны вакансии с заработной платой до 500 тысяч рублей (после вычета налогов). Об этом сообщает портал поиска работы Headhunter.

Первое место в рейтинге заняла вакансия главы девелоперского проекта. Этому специалисту готовы платить по полмиллиона рублей в месяц.

От 220 до 300 тысяч рублей на руки может получить разработчик компьютерных игр. До 200 тысяч рублей могут получить руководитель отдела маркетинга крупной компании и менеджер в сфере Digital HR. Аналогичную зарплату предлагают не только коммерческие структуры, но и медицинский университет им. Сеченова. Он ищет научного сотрудника на должность главы профильной лаборатории с обязанностью привлечь под нее финансирование в рамках научно-исследовательского проекта.

Почти 40% россиян обратились за прибавкой к зарплате за время пандемии. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала SuperJob.

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работа зарплата трудоустройство вакансии
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