Вильфанд предупредил жителей Москвы о похолодании с 10 декабря

Москва, 5 декабря. Метеорологи прогнозируют понижение температуры воздуха до −10 градусов в Москве с 10 декабря. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в ближайшие дни столбики термометров в российской столице будут опускаться ниже нуля градусов. Исключением станет вторник, 7 декабря. Согласно прогнозам метеорологов, в этот день воздух прогреется до +1 градуса.

«Будет умеренная зимняя погода, однако с пятницы прогнозируется понижение температуры. Ночные температуры будут уже 10-15 градусов мороза, а днем минус 7-10 градусов. Это уже такая серьезная зима», — рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Специалист подчеркнул, что снежный покров в Москве не растает до весны. В настоящее время высота сугробов в разных районах города составляет от 5 до 10 сантиметров. Снежный покров будет постоянно увеличиваться, однако в ближайшие дни значительные осадки не прогнозируются, подытожил Вильфанд.

Как сообщалось ранее, жителей Уральского федерального округа также ожидает похолодание. Кроме того, морозная погода прогнозируется в Ярославской, Ивановской и Кировской областях, а также в Пермском крае.