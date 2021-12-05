Кадастровая стоимость коммерческой недвижимости в Москве вырастет на 0,8 трлн рублей

Москва, 5 декабря. Общая кадастровая стоимость коммерческой недвижимости в Москве со следующего года составит около 4,8 трлн рублей, что на 0,8 трлн больше текущей, пишет РБК со ссылкой на исследование компании Consul Group.

Кадастровую оценку для каждого объекта устанавливает государство. На основе нее формируется база для расчета налога на имущество и земельного налога. В 2014 году ставка налога составляла 0,9%, а в 2021 она выросла до 1,8%. В следующем году показатель составит 1,9% от кадастровой стоимости.

Новая кадастровая оценка была утверждена в ноябре этого года. Согласно закону, кадастровая оценка может проводиться в Москве каждые два года. В прошлый раз она осуществлялась в 2018 году.

Тогда кадастровая оценка всей коммерческой недвижимости в столице составила 4,7 трлн рублей, что на 3% меньше, чем по обновленным расчетам. Однако за последние три года собственники 3,7 тысяч объектов смогли снизить кадастровую стоимость на 30%. В связи с этим в 2022 году общая стоимость коммерческой недвижимости увеличится на 20%.

Аналитики компании Savills ранее подсчитали стоимость всего жилья в Москве. Они также сообщили, что за последний год совокупная площадь жилых квадратных метров увеличилась на 5,2 млн.