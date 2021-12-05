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Гидрометцентр предупредил о снеге и гололедице в Москве в воскресенье

Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге и гололедице в Москве в воскресенье
pxhere.com

Москва, 5 декабря. Снег, гололедица и облачная погода ожидаются в Москве в воскресенье, следует из размещенных на сайте Гидрометцентра России данных.

Днем в Москве будет минус 1-3 градуса, однако в ночь на понедельник температура может опуститься до 7 градусов ниже нуля. Атмосферное давление — порядка 747 мм ртутного столба ветер южный — 3-8 метров в секунду.

В Подмосковье в воскресенье температура не опустится ниже 1-3 градусов мороза. В ночь на понедельник ожидается до минус 6 градусов.

Ранее начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок спрогнозировал потепление в Москве до −5 градусов в конце декабря. Снежный покров в столице к Новому году может достичь 17 сантиметров. Погода в декабре ожидается переменчивая, в первой половине возможно понижение температуры до −20 градусов.

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