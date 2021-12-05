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Двое детей и двое взрослых пострадали во время аварии с рейсовым автобусом в Подмосковье

Происшествия
Двое детей и двое взрослых пострадали во время аварии с рейсовым автобусом в Подмосковье
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Дзержинск, 5 декабря. Четыре человека пострадали во время аварии с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. Происшествие произошло на территории Московской области.

Инцидент случился в Дзержинском на Спортивной улице. Во время столкновения рейсового автобуса и автомобиля KIA пострадали четыре человека, включая двоих детей. В результате аварии водитель, который находился за рулем легковой машины, оказался зажат в салоне транспорта.

Медицинские работники доставили всех пострадавших в больницу. Один ребенок в результате столкновения оказался в реанимации. Соответствующей информацией поделился РЕН ТВ.

Женщина недавно скончалась во время столкновения легковых автомобилей и грузовой машиной. Смертельная авария произошла в Вельском районе Архангельской области.

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Все новости / Происшествия / Двое детей и двое взрослых пострадали во время аварии с рейсовым автобусом в Подмосковье
дтп подмосковье авария
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