Почта Деда Мороза начала работать в зоопарке Москвы

Москва, 4 декабря. Посетители Московского зоопарка смогут отправить письмо Деду Морозу с помощью специальных ящиков, установленных в сувенирном магазине на Красной Пресне.

Один ящик находится внутри помещения, где также есть конверты и ручки, а другой висит на стене сувенирного магазина со стороны зоопарка. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада российской столицы.

«Опустить письмо с желанием в специально оформленный к празднику почтовый ящик можно с 1 по 31 декабря уходящего года», — говорится в сообщении.

При этом отправить письмо можно не только главному Деду Морозу в Великий Устюг, но также Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю и другим. Отмечается, что вскоре около почтовых ящиков установят таблички с изображением волшебника того или иного региона страны и его точным адресом проживания.

Первую в России новогоднюю елку уже зажгли в Якутии 1 декабря. Торжественное мероприятие в этом году организовали в онлайн и офлайн форматах.