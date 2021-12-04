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Средняя площадь московских квартир снизилась на фоне роста цен

Экономика
Средняя площадь московских квартир снизилась на фоне роста цен
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 4 декабря. Площадь средней квартиры в Москве уменьшилась за год на 10%, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков компании Realiste.

Собственники стали чаще дробить свое жилье, чтобы продать его более выгодно. Наиболее заметна эта тенденция в районе промзоны Можайска — там изменение средней площади составило 61,54%.

Недвижимость пользуется чрезвычайной популярностью как инвестиционный инструмент. Интерес покупателей также подогревается рекордной инфляцией, которая превышает 8% (пиковое значение за последние пять лет). Это создает повышенный спрос, так что застройщики не могут предоставить достаточный объем предложения.

Между тем Москва уступила первенство по темпам роста цен на жилье. Омск стал городом с самой большой динамикой роста стоимости квадратного метра в новостройках.

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