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Водитель Lamborghini врезался в такси на Новом Арбате в Москве

Происшествия
Водитель Lamborghini врезался в такси на Новом Арбате в Москве
57.mchs.gov.ru  /  ГУ МЧС по Орловской области

Москва, 4 декабря. Авария с участием Lamborghini и автомобиля такси произошла в центре Москвы 4 декабря. По предварительным данным, пострадал водитель Kia.

Иномарки столкнулись на Новом Арбате в столице. По информации Telegram-канала «На МКАДе в пробке МСК», водители Lamborghini и Kia не поделили дорогу. Водитель такси попал в больницу, пишет РЕН ТВ.

Очевидцы сообщают и о других последствиях аварии. У дорогостоящей иномарки отлетело минимум одно колесо и есть серьезные повреждения у передней фары. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД и другие экстренные службы Москвы. Информация по ДТП уточняется.

Смертельная авария произошла в Краснодарском крае. Пешеходы переходили дорогу в неположенном месте и угодили под колеса BMW. От полученных травм мужчина и женщина скончались, подробности случившегося выясняются.

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Все новости / Происшествия / Водитель Lamborghini врезался в такси на Новом Арбате в Москве
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