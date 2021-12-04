Водитель Lamborghini врезался в такси на Новом Арбате в Москве

Москва, 4 декабря. Авария с участием Lamborghini и автомобиля такси произошла в центре Москвы 4 декабря. По предварительным данным, пострадал водитель Kia.

Иномарки столкнулись на Новом Арбате в столице. По информации Telegram-канала «На МКАДе в пробке МСК», водители Lamborghini и Kia не поделили дорогу. Водитель такси попал в больницу, пишет РЕН ТВ.

Очевидцы сообщают и о других последствиях аварии. У дорогостоящей иномарки отлетело минимум одно колесо и есть серьезные повреждения у передней фары. На месте происшествия работают инспекторы ГИБДД и другие экстренные службы Москвы. Информация по ДТП уточняется.

Смертельная авария произошла в Краснодарском крае. Пешеходы переходили дорогу в неположенном месте и угодили под колеса BMW. От полученных травм мужчина и женщина скончались, подробности случившегося выясняются.