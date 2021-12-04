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Пресненский суд Москвы арестовал начальника полиции района Ростокино

  /   Обновлено: 04 декабря 2021 01:27
Происшествия
Пресненский суд Москвы арестовал начальника полиции района Ростокино
pixabay.com

Москва, 4 декабря. Глава отдела полиции по столичному району Ростокино полковник Игорь Гоцуляк заключен под стражу в связи с уголовным делом по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Соответствующее решение принял Пресненский суд Москвы. Он удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Гоцуляка меры пресечения в виде ареста, передает РИА Новости со ссылкой на судебный орган.

Согласно информации РБК, арестованный полковник подозревается в посредничестве во взятке на сумму в размере 84,6 миллиона рублей. Он содействовал назначению на должность главы или замначальника ФНС по Самарской области. Задержание Гоцуляка прошло в минувший четверг.

Басманный суд Москвы накануне арестовал до 2 февраля 2022 года следователя из Томской области Сергея Арефьева. Он обвиняется в получении крупной взятки.

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