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Более сотни реконструкторов воссоздадут события битвы за Москву 80-летней давности

Общество
Более сотни реконструкторов воссоздадут события битвы за Москву 80-летней давности
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Москва, 3 декабря. Битва за Москву является переломным моментом в Великой Отечественной войне, более сотни реконструкторов воссоздадут события 80-летней давности.

Реконструкция исторического события пройдет на территории «Музея техники Вадима Задорожного» в Красногорске 4 декабря. В мероприятии будет задействована настоящая техника тех времен, «битва» развернется вокруг немецкого состава. Танки Т-26, Т-60, противотанковую пушку 53-К, ротный миномет и другое оборудование предоставил музей.

Для зрителей приготовили исторические костюмы, декорации и пиротехнические эффекты, передает слова пресс-службы Министерства культуры Московской области издание «Вести Подмосковья». Вход на уличную территорию музея в субботу будет бесплатным. Военно-историческая реконструкция «Отстоим Москву!» начнет работу в 14:00, уточнили в пресс-службе.

Мероприятие, направленное на развитие и продвижение проекта «Без срока давности» в молодежной среде, можно посетить в Музее Победы в Москве с 5 по 7 декабря. Целью проекта является сохранение исторической правды о преднамеренных преступлениях нацистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

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