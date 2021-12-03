Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 08:29
08:28
Экономика
Росстат зафиксировал значительный рост спроса на предметы роскоши
08:16
Происшествия
Адвокаты всех обвиняемых по делу о ЧП на «Листвяжной» обжаловали арест
08:13
Общество
Опередивший время синхронный перевод в советских телевизорах был не понят жителями СССР
08:03
Происшествия
Работник хабаровского театра рухнул с верхнего яруса при монтировке сцены
08:00
Что кроется за словами главы НАТО о том, что у РФ не может быть «сферы интересов»
07:55
Технологии
Роскосмос разработает методику обнаружения компьютерных атак на ГЛОНАСС
07:53
Политика
План США по борьбе с COVID-19 в грядущую зиму не включает введение карантина
07:51
Общество
Снег и гололедица ожидают москвичей 3 декабря
07:30
Общество
Глава Якутии смягчил антиковидные меры на фоне улучшения эпидобстановки в республике
07:29
Общество
Семья Гуччи посчитала фильм Ридли Скотта о модном доме оскорбительным
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Снег и гололедица ожидают москвичей 3 декабря

Общество
Снег и гололедица ожидают москвичей 3 декабря
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Москва, 3 декабря. Пасмурная погода с осадками в виде снега придет в Москву 3 декабря. Температура воздуха днем не превысит двух градусов тепла. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Однако в ночь на субботу ожидается похолодание до минус трех. Скорость юго-западного ветра составит 6-11 м/с. Атмосферное давление будет на уровне 737 мм ртутного столба.

В Московской области 3 декабря температура воздуха будет варьироваться от минус двух до плюс трех градусов. На юге региона существует вероятность снега с дождем. Ночью температура опустится до шести градусов ниже нуля.

Недавно научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал россиянам «неоднородную» зиму. По его словам, ожидаются регулярные скачки температур — от минус 20 до плюсовых значений. В Москве за этот зимний сезон ожидается не менее 10-11 оттепелей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Снег и гололедица ожидают москвичей 3 декабря
погода москва гидрометцентр прогноз погоды
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать