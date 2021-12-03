Снег и гололедица ожидают москвичей 3 декабря

Москва, 3 декабря. Пасмурная погода с осадками в виде снега придет в Москву 3 декабря. Температура воздуха днем не превысит двух градусов тепла. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Однако в ночь на субботу ожидается похолодание до минус трех. Скорость юго-западного ветра составит 6-11 м/с. Атмосферное давление будет на уровне 737 мм ртутного столба.

В Московской области 3 декабря температура воздуха будет варьироваться от минус двух до плюс трех градусов. На юге региона существует вероятность снега с дождем. Ночью температура опустится до шести градусов ниже нуля.

Недавно научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал россиянам «неоднородную» зиму. По его словам, ожидаются регулярные скачки температур — от минус 20 до плюсовых значений. В Москве за этот зимний сезон ожидается не менее 10-11 оттепелей.