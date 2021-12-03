«Ведомости»: новогодние гуляния в центре Москвы могут быть ограничены

Москва, 3 декабря. Празднование Нового года в центре Москвы вряд ли пройдет без ковидных ограничений. Однако в других районах столицы будет работать около 20 площадок.

Источники газеты «Ведомости» рассказали, что в центре города празднования не планируются вовсе. Однако, помимо уже работающего катка на Красной Площади, будут открыты еще два — в Парке Горького и на ВДНХ. Власти города рассчитывают, что жители столицы и гости города останутся в ночь на 1 января в своих районах.

На сегодняшний день, по мнению собеседников издания, планов вводить QR-коды в ресторанах на Новый год нет. Но ситуация может кардинально поменяться в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам справить этот Новый год дома в кругу семьи. По ее словам, это необходимо для профилактики заражения новой коронавирусной инфекции.