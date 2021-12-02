Москва, 2 декабря. Режиссера и сценариста Владимира Наумова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Кинематографист ушел из жизни в 93 года.

На похоронах Наумова присутствовали только самые близкие люди. Сын режиссера Алексей просил всех желающих почтить память его отца без посещения траурной церемонии.

Владимир Наумов известен по фильмам «Тегеран-43», «Бег», «Десять лет без права переписки» и многим другим кинокартинам. Сценарист скончался в Москве 29 ноября.

Соболезнования в связи со смертью кинодеятеля выражал президент России Владимир Путин. Глава государства обращался со словами поддержки к вдове Наумова — актрисе Наталии Белохвостиковой.