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Огромная собака набросилась на вдову режиссера Александрова на Рублевке

  /   Обновлено: 02 декабря 2021 13:34
Происшествия
Огромная собака набросилась на вдову режиссера Александрова на Рублевке
torange.biz

Москва, 2 декабря. Алабай набросился на вдову режиссера Александра Александрова Аллу, гулявшую по Рублевке со своей собакой. Полиция проводит проверку инцидента.

Женщина вышла на прогулку вместе со своим любимым псом в СНТ «Конник». Неожиданно из-за угла выскочила огромная собака и вцепилась в бордер-колли Александровой.

Чтобы спасти себя и любимую собаку, вдове режиссера пришлось бить алабая по голове кулаками. В этот момент кровожадный пес ослабил хватку и выпустил из пасти четвероногого друга женщины. Пострадавшей собаке потребовалась помощь ветеринара.

Хозяева алабая не верят, что их собака могла напасть на прохожих. Однако позже выяснилось, что это не первый случай. Как пишет Kp.ru, этот же алабай задушил соседнего пекинеса и разорвал живот другой собаке.

Недавно девушка обратилась за помощью в полицию из-за нападения алабая. Инцидент случился в поселке Ильинский Раменского района Подмосковья.

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нападение алабай александрова
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