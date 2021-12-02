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Метеоролог Терешонок предсказал Москве потепление к Новому году

Общество
Метеоролог Терешонок предсказал Москве потепление к Новому году
pixabay.com

Москва, 2 декабря. Москвичам предсказали потепление в конце декабря, воздух прогреется до −5 градусов, заявил начальник отдела метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» Николай Терешонок.

Снежный покров в столице к Новому году может достичь 17 сантиметров. Погода в декабре ожидается переменчивая, в первой половине возможно понижение температуры до −20 градусов. Ближе к концу месяца потеплеет, столбики термометра покажут от −5 до −10 градусов. В январе и феврале температура опустится до −20 градусов и ниже.

«Если обратиться к статистике, то вероятность снегопада в новогоднюю ночь в Москве составляет 25%. На Новый год в Москве будет потепление, но не до положительных значений. Я думаю, будет где-то в пределах −5...−10 градусов. Это предположительно и основано лишь на многочисленных метеорологических наблюдениях», — заявил Терешонок.

Низкие температуры, сменяемые оттепелью, будут наблюдаться в Европейской части России этой зимой. Изменчивость погодных условий будет достаточно заметной. Такой прогноз сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Жителей Подмосковья ожидает холодное начало зимы. Температура воздуха опустится до −6 градусов, северо-западный ветер будет дуть со скоростью четыре-девять метров в секунду, пишет издание «Подмосковье сегодня».

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погода новый год метеоролог
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