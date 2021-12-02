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Депздрав Москвы упростил правила получения медотвода от вакцинации

Общество
Депздрав Москвы упростил правила получения медотвода от вакцинации
Невские Новости  /  Александр Берг

Москва, 2 декабря. Москва стала первым российским регионом, в котором введен единый федеральный стандарт выдачи справок о медотводах людям с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19.

Минздрав России планирует упростить правила выдачи медицинского отвода от прохождения вакцинации от коронавируса. Регионы должны будут направлять сведения о наличии у пациентов противопоказаний к вакцинации в единый портал госуслуг. В свою очередь гражданам будет выдаваться медотвод по утвержденной Минздравом форме.

Во многих регионах России новшество начнет работать с февраля следующего года, сообщает «Коммерсант». В столице правила выдачи медотвода от прохождения вакцинации от коронавируса упростят с четверга, 2 декабря, так как Москва первой откликнулась на задание Минздрава РФ по формированию цифрового регистра, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что жители Москвы смогут получить медицинский отвод от вакцинации против коронавирусной инфекции по новому алгоритму. Создание механизма получения медотвода от вакцинации было инициировано Клиническим комитетом Москвы с целью обеспечения федерального законодательства.

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москва вакцинация медотвод
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