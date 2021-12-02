Старшеклассник скончался во время экзамена в Люберцах

Люберцы, 2 декабря. Ученик 11-го класса скончался прямо во время экзамена. Трагедия произошла в подмосковных Люберцах.

Старшеклассник умер во время написания итогового сочинения. Во время экзамена одиннадцатиклассник упал без сознания. К нему быстро подбежала преподавательница, после чего она отправилась за помощью.

По предварительному диагнозу врачей, у молодого человека оторвался тромб. На месте работали сотрудники правоохранительных органов. В данный момент устанавливаются детали и обстоятельства трагедии.

Сотрудники Росгвардии недавно задержали трех мигрантов, которые пытались ограбить детсад. Инцидент произошел в Ленинградской области.