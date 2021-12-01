Температура воздуха в Москве понизится до −10 градусов 2 декабря

Москва, 1 декабря. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал жителям Москвы о погоде в четверг, 2 декабря.

По словам синоптика, температура воздуха в столице России понизится до −10 градусов. Климатическая ситуация сложится под влиянием «эха уходящего циклона».

«Инициатива в атмосфере перейдет к гребню антициклона, который станет медленно очищать небо от полей облачности и осадков. В результате одновременного воздействия радиационного выхолаживания земли и адвекции более студеного воздуха, ночью морозы станут крепчать и впервые в этом осенне-зимнем сезоне столбики термометров устремятся к отметке минус 10 градусов», — объяснил Тишковец.

Эксперт уточнил, что в Московской области ожидается температура до −11 градусов. При этом из-за высокой влажности может казаться, что на улице на несколько градусов холоднее.

Частые оттепели и понижения температуры воздуха в зимний период ожидаются в России, особенно в ее европейской части, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.