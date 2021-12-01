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Мэр Москвы Собянин объявил о завершении реконструкции Патриаршего пешеходного моста

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 19:16
Общество
Мэр Москвы Собянин объявил о завершении реконструкции Патриаршего пешеходного моста
sobyanin.ru  /  Сайт Сергея Собянина

Москва, 1 декабря. Работы по реконструкции Патриаршего пешеходного моста, расположенного в Москве, официально завершены. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Специалисты благоустроили примыкающую к мосту часть Болотной набережной, а также организовали спуск к реке. Кроме того, под мостом было организовано небольшое пространство для прогулок и отдыха. По словам столичного градоначальника, реконструкция пешеходного моста проводилась параллельно с реставрацией исторического здания ГЭС-2 в центре Москвы.

«Проекты такого уровня, как реставрация ГЭС-2, очень важны для Москвы. Они наполняют новым смыслом привычные пространства. Открывают новые горизонты для творчества. Украшают город», — заявил Собянин в своем блоге.

Отмечается, что облик фасадов здания ГЭС-2 был восстановлен по историческим фотографиям. Реставраторы установили 70-метровые трубы, использующиеся для забора и очистки воздуха, а также шатер, часы и флюгер.

Как сообщалось ранее, власти Москвы планируют завершить благоустройство квартала между Тверской и Большой Никитской улицами в 2022 году. В рамках проекта планируется высадка нижнего яруса озеленения, а также установка уличных фонарей.

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Сергей Собянин мост реставрация
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