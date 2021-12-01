Около 70 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы из-за непогоды

Москва, 1 декабря. Почти 70 авиарейсов задержали или вовсе отменили в московских аэропортах из-за снегопада и обледенения дорог.

Согласно информации на 11:15 по московскому времени, в Шереметьево задержаны восемь рейсов и отменены 12 рейсов, а в Домодедово задержаны десять рейсов и отменен один. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Расписание».

Также во Внуково задержали шесть рейсов, а в Жуковском отменили и задержали по четыре рейса. Причиной осложнения транспортного сообщения стал циклон «Бенедикт», который разбушевался на территории Центральной России.

Самолеты из Петербурга и Краснодара ранее ушли на запасные аэродромы в Сочи. Они не смогли приземлиться из-за штормового ветра и грозы в курортном городе.