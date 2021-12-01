Упавший на рельсы в московском метро на «Семеновской» пассажир скончался

Москва, 1 декабря. Мужчина, который упал на рельсы в московском метро, погиб, получив травмы. Инцидент произошел на станции «Семеновская» на синей ветке, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

На место происшествия вызвали бригаду скорой. Пассажира достали с рельс, но спасти его не удалось. Также известно, что из-за ЧП было приостановлено движение поездов на синей ветке.

«На Арбатско-Покровской линии нет движения поездов от станции «Курская» до станции «Партизанская» из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следуют увеличенными интервалами», — говорилось в сообщении пресс-службы Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Детали случившегося устанавливаются. Сотрудники правоохранительных органов организуют проверку по факту трагедии.