Последствия снегопада в Москве устраняют около 10 тысяч единиц техники

Москва, 1 декабря. Власти Москвы задействовали порядка 10 тысяч единиц техники для уборки снега. Об этом сообщили представители комплекса городского хозяйства российской столицы на своем канале в мессенджере Telegram.

Прирост свежевыпавшего снега в отдельных районах Москвы за прошедшие сутки составил до восьми сантиметров. Для ликвидации последствий снегопада к работе привлечены 55 тысяч специалистов.

«Ночью коммунальная техника провела сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что под особым контролем находится уборка снега в пешеходных зонах, а также очистка подходов к остановкам общественного транспорта и станциям столичного метрополитена. Автовладельцев просят не препятствовать движению колонн снегоуборочной техники и отнестись с пониманием к работе городских служб.

Как сообщалось ранее, синоптики зафиксировали новый температурный рекорд в Москве 30 ноября. Столбики термометров в российской столице поднялись до отметки в +7,5 градуса.