Сильный ветер в Москве повалил почти 160 деревьев

Москва, 1 декабря. Накануне на Москву обрушился сильный ветер. В результате непогоды было повалено множество деревьев, а также повреждено имущество горожан.

Генуэзский циклон «Бенедикт», накрывший европейскую часть России, затронул и столицу. Так, из-за сильного ветра в городе были повалены 157 деревьев. Кроме того, непогода повредила 87 автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из экстренных служб.

Синоптики и МЧС ранее предупреждали москвичей, что в город придет непогода. Согласно прогнозу специалистов, ветер достигал 25 метров в секунду.

Усиление ветра в Москве ожидалось с 10:00 до 21:00. В МЧС рекомендовали не выходить на улицу без необходимости парковать автомобили вдали от деревьев.