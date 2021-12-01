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Сильный ветер в Москве повалил почти 160 деревьев

  /   Обновлено: 01 декабря 2021 10:04
Общество
Сильный ветер в Москве повалил почти 160 деревьев
ИА «Политика Сегодня».  /  Герман Парло

Москва, 1 декабря. Накануне на Москву обрушился сильный ветер. В результате непогоды было повалено множество деревьев, а также повреждено имущество горожан.

Генуэзский циклон «Бенедикт», накрывший европейскую часть России, затронул и столицу. Так, из-за сильного ветра в городе были повалены 157 деревьев. Кроме того, непогода повредила 87 автомобилей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник из экстренных служб.

Синоптики и МЧС ранее предупреждали москвичей, что в город придет непогода. Согласно прогнозу специалистов, ветер достигал 25 метров в секунду.

Усиление ветра в Москве ожидалось с 10:00 до 21:00. В МЧС рекомендовали не выходить на улицу без необходимости парковать автомобили вдали от деревьев.

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