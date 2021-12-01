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Москва опередила Лондон и Барселону в инновациях по борьбе с коронавирусом

Общество
Москва опередила Лондон и Барселону в инновациях по борьбе с коронавирусом
mos.ru  /  М. Денисова

Москва, 1 декабря. Российская столица заняла первое место в Европе и третье в мире в рейтинге инноваций, которые помогают в борьбе с коронавирусом.

Москва по инновациям опередила Лондон и Барселону. Об этом говорится на официальном портале мэра города Сергея Собянина.

«Среди мировых мегаполисов российская столица занимает третью строчку — после Сан-Франциско и Нью-Йорка. Пятерку замыкают Бостон и Лондон. Рейтинг составило международное исследовательское агентство StartupBlink», — сказано в сообщении.

Москва создала порядка 50 передовых решений для борьбы с COVID-19. Эксперты агентства StartupBlink оценивали принятые в Москве меры с точки зрения эпидемиологических показателей и влияния на экономику.

Ранее директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил вклад Москвы в борьбу с коронавирусом. Он также напомнил, что РФ активно принимала участие в разработке вакцин и от других заболеваний.

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